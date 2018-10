Deel dit artikel:













Djammen: Bouke Scholten uit Emmen goes Sun Studio Bouke Scholten goes Sun Studio in Memphis (foto: Robbert Oosting)

We kennen Bouke van het levenslied, maar de laatste jaren timmert hij ook flink aan de weg in het rock-'n'-roll genre. En als echte rock-'n'-roll liefhebber moet je natuurlijk een keer in je leven een plaat hebben opgenomen in de Sun Studio in Memphis.

En dat heeft hij gedaan. 'Bouke at Sun'.



Sun Studio's

De apparatuur staat er nog net zo als een jaar of zestig geleden, toen Elvis, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en nog veel meer grootheden hun platen opnamen in de Sun Studio. In die setting heeft Bouke dat ook gedaan. Niet knippen en plakken maar gewoon in een keer op de band. "Dat is zoals ze het vroeger deden", legt Bouke uit.



"Het is wel anders dan ik normaal opneem. Dan is het veel editen en soundjes zoeken. Nu ga je gewoon de studio in met de band en je bent een avond en een deel van de nacht bezig, dan kom je eruit, bezweet. Echt rock-'n'-roll", lacht de zanger. Hij is tevreden over het resultaat, maar is vooral een ervaring rijker.



Rock-'n'-roll

"Ik denk dat rock-'n'-roll goed bij me past omdat er veel energie inzit", legt Bouke uit. "Je kunt veel energie kwijt in de muziek. IK zing natuurlijk niet alleen maar rock-'n'-roll, maar ik doe ook veel ballads en veel evergreens. Ik vind het gewoon leuk om die muziek te brengen."



Na het avontuur in Amerika gaat de zanger ook hier weer vol aan de bak. Komende tijd is de zanger druk bezig om zich voor te bereiden op de kerstconcerten.