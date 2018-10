Deel dit artikel:













Derde editie rally Baja Borger: ‘Medewerking grondeigenaren is essentieel’ Randal Hofstede op één van de heuvels in de rally (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Borger en omstreken zijn komend weekend het decor van de Roompot Baja Borger. Dat is een internationale rally voor 4x4-voertuigen. Het evenement is het grootste in z’n soort in Nederland en zit met 60 coureurs helemaal vol.

Geschreven door Steven Stegen

Vrijwilligers zijn druk bezig met de opbouw, zodat de deelnemers komend weekend naar hartenlust met hun navigators over wegen, paden, zandwegen en landerijen kunnen crossen. Het parcours ligt vooral ten zuidwesten van Borger en voert over stukken grond van talloze eigenaren.



Het toestemming krijgen daarvoor is een omvangrijke klus. Geestelijk vader Randel Hofstede is er namens het organisatiecomité al maanden druk mee. “Ik vind het belangrijk om een goed persoonlijk contact met de grondeigenaren op te bouwen. Hun medewerking is essentieel. Pas als we weten welke grond we mogen gebruiken kunnen we de routes uitzetten.”



Herstelploegen

Al tijdens de rally en zeker daarna gaan herstelploegen aan de slag om de akkers weer in hun originele staat te brengen. De eigenaren van de grond zijn VIP tijdens het evenement. Hofstede spreekt van een uniek evenement. “Nergens is er zo’n grote rally in zo’n uitgestrekt gebied op semi-openbaar terrein.”



De organisatie van de rally werd bij de vorige editie, nu twee jaar geleden, positief verrast door de grote publieke belangstelling. Dit jaar is het de bedoeling om bezoekersstromen beter te geleiden. Belangstellenden kunnen zich het beste begeven naar vakantiepark Hunzedal, het terrein achter de brandweerkazerne in Borger of de manege in Buinen.