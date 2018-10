Deel dit artikel:













Werkstraffen voor mishandeling tijdens C’est la Vie De mishandeling gebeurde tijdens het C'es la Vie-festival in Emmen (foto: Pixabay)

Een 42-jarige man uit Klazienaveen is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een – deels voorwaardelijke - gevangenisstraf van 33 dagen.

De Klazienavener mishandelde tijdens het festival C’est la Vie in Emmen een man op 23 juli vorig jaar. Twee broers uit Assen en Schoonoord moeten een taakstraf van 40 uur uitvoeren, voor hun rol in de mishandeling.



De 42-jarige man werd agressief omdat hij vermoedde dat er iets gebeurd was tussen de man en zijn nichtje. “Hij zei dat hij zich schuldig voelde, omdat hij haar had proberen te misbruiken en dat dat hem speet. Toen werd ik boos”, verklaarde hij twee weken geleden in de rechtbank.



Voorarrest

Het slachtoffer liep onder meer een gebroken neus, gekneusde ribben en een gebroken oogkas op. De Klazienavener hoeft voor de mishandeling niet de gevangenis in. Van de 33 dagen, zijn 30 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar. De andere drie dagen heeft hij al in voorarrest doorgebracht.



Geen vrijspraak

Tijdens de behandeling van de zaak vroeg de officier van justitie nog om vrijspraak voor een 34-jarige man uit Assen en een 36-jarige man uit Schoonoord. De rechtbank veroordeelde de twee broers echter tot een werkstraf, omdat ze de mishandeling hebben 'gefaciliteerd'. “Ze hebben niet ingegrepen, zijn om het slachtoffer heen gaan staan en één van hen heeft het slachtoffer ook ten val gebracht”, gaf de rechtbank als onderbouwing.