Werkstraf voor man uit Erica wegens verlaten plaats ongeval Werkstraf voor 19-jarige man uit Erica (foto: RTV Drenthe)

Een 19-jarige man uit Erica is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. Daarnaast kreeg de man een aantal voorwaardelijke straffen opgelegd: een taakstraf van 20 uur, 4 weken jeugddetentie en een ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden. Aan alle straffen is een proeftijd van twee jaar gekoppeld.

De man verliet op zowel 3 januari als 26 juni vorig jaar de plaats van een ongeval. Op 3 januari kreeg hij op de Laan van het Kinholt in Emmen een ongeluk met een auto. Een paar maanden later op de Dingspellaan een ongeluk met zijn bromfiets. Beide keren bestuurde hij het voertuig zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.



Bedreiging

Daarnaast stond de man uit Erica terecht voor het bedreigen van twee mensen door ze te vertellen dat hij ze “hartstikke dood zou maken als hij erachter zou komen dat ze aangifte gingen doen”. Volgens de man is hier echter niets van waar. “Dat heb ik echt niet gezegd. Ik was boos, maar ik ga echt niemand met de dood bedreigen.”



Zorgen

De man heeft psychische problemen en een lang strafblad. Zowel de officier van justitie, als de rechter gaven aan zich zorgen te maken om de man uit Erica. Inmiddels krijgt hij begeleiding. Naar eigen zeggen heeft hij heel veel spijt van alles wat er is gebeurd. “Ik ben echt heel goed bezig met alles.”