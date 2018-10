Deel dit artikel:













Irma en Joop Wolters 200.000ste bezoeker Drents Museum

Het Drents Museum in Assen heeft vanmiddag zijn 200.000ste bezoeker van dit jaar binnengehaald

Irma en Joop Wolters uit het Groningse Zuidwolde waren de gelukkigen. Ze werden door directeur Harry Tupan verwelkomd met een verrassingspakket.



Met de 200.000ste bezoeker heeft het museum met nog twee maanden te gaan al meer bezoekers getrokken dan vorig jaar, toen de teller bleef staan op bijna 190.000 bezoekers.



Irma en Joop Wolters zijn regelmatige gasten van het Drents Museum. "Wij bezoeken het Drents Museum drie á vier keer per jaar", aldus Joop Wolters. "We vinden het een van de mooiste musea van Nederland. Eerder hebben we The American Dream al bekeken. Vandaag komen we speciaal voor de Iran-tentoonstelling naar Assen. "