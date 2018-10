Deel dit artikel:













Wethouder Zwiers mishandeld op woonwagenkamp Steenwijksmoer Zwiers liep een blauw oog op tijdens een bezoek in Steenwijksmoer (foto: RTV Drenthe)

Wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden is vanochtend mishandeld toen hij een bezoek bracht aan een woonwagenkamp in Steenwijksmoer.

Zwiers bezocht de locatie ter voorbereiding op een gesprek met Plaatselijk Belang. Dit werd door een bewoner niet op prijs gesteld. De man sloeg de wethouder, waarna deze het terrein verliet met een blauw oog, een kapotte bril en een gescheurde broek.



'Dit doet wat met je'

Zwiers heeft aangifte gedaan. De verdachte is aangehouden en wordt verhoord. Ondertussen doet de politie onderzoek. Het incident laat Zwiers niet onberoerd. "Dit doet wel wat met je."



Het is voor Zwiers gebruikelijk om op de plek te zijn waarover gesproken wordt. "Ik houd ervan om zelf te zien waar het over gaat. Daarom spreek ik inwoners in de dorpen en wijken zelf. Dan zie, hoor en voel je wat het is. Dat gaat niet achter een bureau."



Hij voegt eraan toe dat hij deze stijl niet gaat veranderen door het incident. "Ik wil toegankelijk zijn voor iedereen. Daar brengt dit incident geen verandering in."



Burgemeester geschokt

Burgemeester Bert Bouwmeester is geschokt door de mishandeling. “Wij kiezen in Coevorden voor een bestuursstijl waarbij we veel naar buiten gaan en zoveel mogelijk inwoners spreken. Het kan niet zo zijn dat je daarbij te maken krijgt met dit soort agressie, en beperkt wordt in je manier van besturen.”