Raad Hoogeveen heeft de keus: doorgaan of stoppen met ijsbaanplan

Zet de gemeenteraad van Hoogeveen een streep door het kunstijsbaan- en zwembadplan of mag het college er toch mee verder? Vanavond debatteert de raad erover. Aanleiding is het rekenkamerrapport dat twee weken geleden verscheen en dat veel en harde kritiek bevat.

Volgens het college van burgemeester en wethouders gaat de bouw van het complex 32 miljoen euro kosten. De raad ging met die raming afgelopen zomer akkoord. Alleen de PvdA, twee leden van het CDA en één raadslid van D66 stemden tegen het voorstel om daarvoor 20 miljoen euro uit de gemeentekas te halen. De rest van het geld komt van de provincie, de uitgifte van obligatieleningen en een bijdrage van de Waterleidingmaatschappij Drenthe en netbeheerder RENDO.Maar de financiële onderbouwing van het plan is onvoldoende stelde de rekenkamercommissie. Volgens rekenkamerlid Menno Visser is er in het plan rekening gehouden met financiële tegenvallers ter hoogte van 10 procent. Maar uit hun onderzoek blijkt dat het bij dergelijke complexe projecten zou moeten gaan om 30 tot 40 procent.Ook de stijging van de bouwkosten van de afgelopen jaren is niet meegenomen in de plannen. De Rekenkamer zegt daarom dat het plan geen 32 miljoen euro gaat kosten, maar zeker 35 miljoen euro.Het college van B&W bestrijdt die verwachting. Al in juli is er beloofd dat ze bij de raad terug komt als het meer zou gaan kosten dan 32 miljoen euro. Maar het college komt vanavond al terug bij de raad, omdat de rekenkamer ook zei dat de informatievoorziening onvoldoende is. De raad is verkeerd geïnformeerd toen de gemeente zei dat bouwmaatschappij BAM vier miljoen euro in het project zou steken. Maar bijvoorbeeld ook toen het zei dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig was en de schop direct in de grond zou kunnen.Burgemeester Karel Loohuis noemde het rapport van de Rekenkamer 'onvolledig, ongenuanceerd en onbegrijpelijk'. Hij wil dat de raad daarom opnieuw over het plan gaat stemmen en dat zou vanavond gaan gebeuren. Vertrouwen dat het college nodig heeft voor de gesprekken die het voert met allerlei 'externe partijen' en met de provincie. Want bij de provincie wil het college uitstel vragen voor de oplevering van de kunstijsbaan tot maart 2021 en dan is die steun uit de raad nuttig.Maar wat er ook op de agenda staat, er is nog geen raadsvoorstel van het college te bekennen waarover de politiek zou moeten stemmen. Daarom gaat het debat vanavond met name over de conclusies die de politieke partijen trekken uit het rekenkamerrapport.Sommige oppositiepartijen lijken nu te kantelen en van voorstemmer in tegenstemmer te veranderen. Maar de collegepartijen lijken de rijen te gaan sluiten. Het college lijkt dan ook niet bang te hoeven zijn dat het vertrouwen in hen wordt opgezegd.Wel heeft met name het CDA de behoefte meer zekerheden in de plannen in te bouwen, zodat het vertrouwen van de burger op zijn minst wordt teruggewonnen. Want dat vertrouwen in de plannen, heeft nog maar een kwart van de inwoners van de gemeente, zo blijkt uit een enquete in opdracht van RTV Drenthe.