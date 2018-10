Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Luister hier live naar FC Emmen - ODIN'59 Luister live naar FC Emmen - ODIN'59

VOETBAL - Waken voor onderschatting. Dat is het parool voor FC Emmen vanavond in het bekerduel tegen ODIN'59 uit Heemskerk. De 3e divisionist kent tot nu toe een teleurstellend seizoen en mag in principe geen probleem zijn voor de mannen van trainer Dick Lukkien.





Volg het duel live door hieronder te klikken...



​ De oefenmeester van Emmen geeft Dennis Telgenkamp voor het eerst dit seizoen een basisplaats in een officiële wedstrijd. Verder starten Gronsveld, Veendorp, Bakker, Klok, Cavlan, Bijl, Chacon, Ben Moussa, Arias en Jansen.Volg het duel live door hieronder te klikken...