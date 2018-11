Oktober was warm, droog en zonnig

De maand oktober kan de boeken in als warm, droog en zonnig. Volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga werden er verschillende records verbroken.

Halverwege de maand werd het zomers met maximumtemperaturen van boven de 25 graden. In Eelde sneuvelden de dagrecords van 12, 13, 14 en 16 oktober. De hoogste temperatuur werd gehaald op 13 oktober , met 26,5 graden.De gemiddelde temperatuur kwam te liggen op 16,6 graden, terwijl 13,9 graden normaal is.Oktober kende dit jaar 157 uren zonneschijn, in deze maand is 107 uren zon normaal. Het was ook een droge maand. In Eelde viel 34 millimeter neerslag, terwijl we in oktober meestal wel 74 mm aan regenwater krijgen.Het warme en droge weer werd veroorzaakt door een samenspel van de restanten van orkanen, die in de atmosfeer van Europa terechtkwamen. Zo zorgde de nasleep van orkaan Michael boven Portugal voor een warme zuidenwind. En dat had zonnig weer in Drenthe tot gevolg.