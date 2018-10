Hunebedcentrum ruilt oude expositie in voor nieuwe

Hij stond er sinds 2005: de oude expositie in het Hunebedcentrum in Borger. Nu wordt ie weggehaald en maakt hij plaats voor een nieuwe, die met Kerst klaar moet zijn. Vandaag zijn de werkzaamheden begonnen.

"De vorige expositie paste niet meer bij deze tijd", zegt Harrie Wolters, adjunct-directeur van het centrum. "Bovendien verwachten de mensen ook dat er iets nieuws komt. In 2005 zijn hier tv-schermen opgehangen. Nu heeft iedereen die inmiddels zelf in huis." Ook stelt Wolters dat er nieuwe theorieën bij zijn gekomen en dat er meer kennis is over de hunebedden.Op het nagebouwde hunebed en de steenkist na blijft er niets staan in de expositieruimte. De oude inrichting wordt onder meer ingeruild voor een fotowand, die langs de muur loopt. "Daar komen diorama's in. Dus je loopt, pak'm beet, 3.385 voor Christus door de wereld van de hunebedbouwers", zegt Wolters trots.Dat gedeelte komt in de benedenverdieping van het centrum. Op de bovenverdieping kunnen bezoekers terecht voor de nodige spelletjes, en in het gedeelte waar nu de wisselexpositie staat is informatie te vinden over de historie. "Het wordt allemaal erg spannend."Het Hunebedcentrum blijft in tussentijd gewoon open. "Het oertijdpark, de expositie over het geopark en de expositie over het grootste hunebed van Nederland zijn nog gewoon toegankelijk", besluit Wolter.Na de Kerst last het centrum een korte proefperiode in, waarna de nieuwe expositie op 1 januari echt open gaat.