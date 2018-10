Deel dit artikel:













Blamage FC Emmen: Uitgeschakeld tegen amateurs in beker Gersom Klok druipt af na de blamage tegen ODIN'59

VOETBAL - Een blamage op de Oude Meerdijk vanavond, waar eredivisionist FC Emmen uit het bekertoernooi werd geknikkerd door ODIN'59. De nummer 12 uit de 3e divisie won met 1-3.

Het werd een wedstrijd zoals Emmen verwachtte, met veel balbezit en veel spelers van ODIN'59 op eigen helft. Maar met name voor rust deed Emmen veel te weinig met dat balbezit. Grote kansen kwamen er ook niet. Sterker, de beste mogelijkheden in het eerste bedrijf waren voor de gasten uit Heemskerk. Twee keer redde Dennis Telgenkamp, die voor het eerst in een officiële wedstrijd in actie mocht komen.



Voorsprong

De eerste keer dat Emmen wat ruimte kreeg van ODIN'59 was het meteen raak. Glenn Bijl haalde doeltreffend uit vanaf een meter om 18. De middenvelder krulde de bal beheerst om doelman Barry van Dijk.



Wie dacht dat ODIN'59 uit de loopgraven zou komen, kwam bedrogen uit. Het beeld veranderde niet. Emmen mocht de bal hebben en de gasten loerden op een counter. Slecht uitverdedigen bracht de 1-1 gelijkmaker. Bakker en Veendorp stapten uit, waardoor Ahmed al Mahdi vrij voor Telgenkamp kon uithalen. Via de doelman en de paal viel de bal binnen.



Laag tempo

Ook na rust speelde Emmen in een veel te laag tempo en kreeg het slechts sporadisch een paar kansen. Jafar Arias was een keer dicht bij de gelijkmaker, maar kwam een teenlengte tekort om Emmen weer op voorsprong te brengen. Ook claimde Arias een strafschop die door scheidsrechter Oostrom werd weggewoven.



Schaamrood

Aan de andere kant legde Oostrom de bal wel op de stip, na een overtreding op invaller De Graaf. Nigel Hardenberg liet Telgenkamp kansloos (1-2). De gifbeker moest uiteindelijke helemaal leeg toen opnieuw Hardenberg de eindstand op 1-3 bepaalde, waarna Emmen afdroop en met het schaamrood op de kaken de kleedkamer opzocht.