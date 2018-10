Deel dit artikel:













'Vaag plan' om centrum Roden te vernieuwen is aangenomen Een impressie van het vernieuwde centrum van Roden (foto: gemeente Noordenveld)

Het vernieuwde centrum van Roden is weer een stapje dichterbij, maar wat er concreet gaat veranderen blijft nog onduidelijk.

Geschreven door Marjolein Knol

De Albertsbaan is al vernieuwd en nu moet de rest van het centrum van het dorp nog volgen. Vanavond stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor het uitvoeringsprogramma centrumontwikkeling.



14 miljoen

In dit plan staat dat met een budget van 14 miljoen euro het centrum in vier jaar tijd moet worden aangepakt. Van dat geld is 8,1 miljoen euro afkomstig van de gemeente Noordenveld. Over dit budget beslist de gemeenteraad aankomende maandag tijdens het bespreken van de begroting. Vanavond keurde de raad al wel vast het plan goed.



Alleen zijn die plannen nog niet erg concreet. Daar is niet alleen de raad, maar ook de wethouder het mee eens. Of zoals wethouder Henk Kosters het zelf verwoordt: "Het klopt dat dit plan nog wat vaag is, maar dat hoort bij het proces."



Levendiger

In het uitvoeringsprogramma staat dat gemotoriseerd verkeer ondergeschikt moet worden aan voetgangers en fietsers. Er moeten meer woningen komen voor gezinnen en starters, zodat het centrum (letterlijk) wat levendiger wordt. En vooral: het centrum moet er aantrekkelijker uitzien. De sfeer mist volgens veel bezoekers in het dorp en mogelijk kan dit verbeteren door meer groen en terrassen.



Daarnaast moet het dorp een vernieuwd busstation krijgen mét een hub, geen rotonde maar een kruising bij het Julianaplein in Roden en een herinrichting van de Kanaalstraat. Zo moet het dorp beter verbonden worden met Groningen en beter toegankelijk zijn.



Raad kritisch

Er ligt nog geen kant en klaar voorstel met concrete plannen en dat werkt wat verwarrend voor vrijwel alle politieke partijen. Ze zijn daarom kritisch. "Kom snel met een plan hoe het centrum eruit moet komen te zien", zegt CU-fractievoorzitter Menne Kamminga.



En: "We willen geen Hoogeveen worden dat te snel aan de slag wil met een ijsbaan", aldus Henk Koekkoek, fractievoorzitter van Lijst Groen Noordenveld. "We weten nog niet wat precies de risico's zijn en het lijkt er nu op dat de zorgvuldigheid lijdt onder de snelheid waarmee we deze plannen willen realiseren."



'Samen op reis'

Noordenveld is zeker geen Hoogeveen, zo stelt wethouder Kosters. En het klopt volgens hem dat er nog geen concreet plan ligt. "Dit is participatie in optima forma. We willen nog met alle betrokkenen in gesprek gaan. Juist door dat te doen, creëren we een plan dat door zoveel mogelijk mensen gedragen wordt."



De wethouder vroeg daarom van de raad om hem te vertrouwen en 'samen op reis te gaan'. "Wij gaan niet met vertrouwen op reis", zo stellen VVD en LGN. De partijen hopen dat hun gebrek aan vertrouwen in de toekomst weggenomen wordt.



Met zeventien stemmen voor en vijf stemmen tegen werd het plan aangenomen om het centrum van Roden te herontwikkelen.