Lukkien: Slechtste avond als hoofdtrainer

VOETBAL - Met het schaamrood op de kaken stond FC Emmen-trainer Dick Lukkien na de bekersof tegen ODIN'59 de pers te woord. "Dit is een schande", aldus de oefenmeester.

Blamage FC Emmen: Amateurs stoten eredivisieclub uit bekertoernooi

Ook tegen Fortuna geven we de partij zomaar uit handen. Het mag duidelijk zijn dat het verdedigend veel en veel beter zal moeten. Dick Lukkien, trainer FC Emmen na bekersof tegen ODIN'59

"Ik heb geen zin om de schuld bij iemand neer te leggen. We hebben met z'n allen gefaald en daar ben ik onderdeel van", vervolgt de oefenmeester. "Dat Emmen door de uitschakeling een (eventueel) flink geldbedrag misloopt in de volgende ronde, daar zat Lukkien nog het minst mee. "Ik kijk vooral naar het sportieve. Het kan niet zo zijn dat we met onze spelers, zeker na de 1-0, een tegenstander als ODIN'59 niet kapot kunnen spelen. Daar ben ik ontzettend geïrriteerd over.""Het is niet de eerste keer dat dit ons overkomt. Ook tegen Fortuna geven we de partij volledig uit handen, dus het mag duidelijk zijn dat het verdedigend veel en veel beter moet."Lukkien had tussen het laatste fluitsignaal en de interviews zijn spelers nog niet te woord gestaan. "In de emotie had ik van alles kunnen roepen, maar heb dat niet gedaan. Ik ben, ondanks mijn woede, rustig gebleven."Al met al was het voor de Veendammer zijn slechtste avond als hoofdtrainer. "Ja, zo dramatisch als vanavond is het nog niet geweest."