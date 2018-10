Pislinke Lukkien trekt vrije dag in na bekerblamage

VOETBAL - De spelers van FC Emmen zouden donderdag vrij zijn, maar na de bekerblamage tegen ODIN'59 worden de heren donderdagochtend op de Oude Meerdijk verwacht.

Blamage FC Emmen: Uitgeschakeld tegen amateurs in beker

Direct na de wedstrijd wist Dick Lukkien nog niet of hij de vrije dag van de spelers zou intrekken, maar twee uur na de wedstrijd ontvingen de spelers een app dat ze donderdagochtend in Emmen worden verwacht. Of er daadwerkelijk getraind gaat worden is onzeker, maar dat de bekernederaag uitgebreid wordt besproken is zeker.Zondag wacht de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Lukkien hoopt met de praatsessie de wedstrijd tegen ODIN'59 af te sluiten, zodat de ploeg vrijdag de blik kan richten op de derby in Friesland.