Gewonde bij ongeluk Beilerstraat Pesse Gewonde bij ongeluk in Pesse (foto: persbureau Meter)

Op de Beilerstraat in Pesse is gisteravond een automobilist tegen een boom gereden.

Een inzittende is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een man en vrouw die ook in de wagen zaten bleven ongedeerd.



De oorzaak van het ongeluk de crash is nog niet bekend.