Ontruimingen om grote brand bij recyclebedrijf Meppel

Een aantal woonboten in de buurt van Talen Afvalrecycling in Meppel is ontruimd, nadat een grote brand uitbrak bij het bedrijf.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe laat weten dat ongeveer 20 personen voorlopig elders zijn ondergebracht. De woonboten liggen in de rook die vrijkomt bij de brand.Het vuur woedt in een berg afval op het terrein aan de Hesselterlandweg. De omvang en de oorzaak van de brand zijn nog onduidelijk, maar de brandweer is met veel materieel aanwezig. Talen Afvalrecycling is al tijden in opspraak, omdat het volgens de gemeente Meppel allerlei regels overtreedt.De brand gaat volgens omstanders gepaard met dikke zwarte rook. De Veiligheidsregio Drenthe adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te schakelen.De gemeente Meppel, omwonenden en naastgelegen bedrijven uitten vorige week hun zorgen over het bedrijf. Talens Afvalrecycling heeft de afgelopen jaren een waslijst aan overtredingen begaan op Industrieterrein Noord. Eigenaar Albert Talen ontkende overigens dat hij zich niet aan de regels houdt.De afvalverwerker vetrok begin dit jaar vanuit Staphorst naar Meppel, maar kreeg het al snel met de gemeente aan de stok . Afval werd niet goed gescheiden en de opslag was in strijd met eisen voor brandveiligheid.