Ontruimingen vanwege grote brand bij recyclebedrijf Meppel

Bij Talen Afvalrecycling aan de Hesselterlandweg in Meppel is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken. Een aantal woonboten in de buurt van het bedrijf is ontruimd.

Het vuur woedt in een stapel hout en een stapel banden op het terrein aan de Hesselterlandweg. De brand gaat volgens omstanders gepaard met dikke zwarte rook. De Veiligheidsregio Drenthe adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te schakelen, hoewel er op dit moment geen direct gevaar voor de volksgezondheid is. In de loop van de ochtend worden metingen uitgevoerd.Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe laat weten dat ongeveer tien personen voorlopig in de brandweerkazerne zijn ondergebracht. De woonboten liggen in de rook die vrijkomt bij de brand. De brandweer denkt nog de hele dag nodig te hebben om de brand te blussen.In verband met de rookontwikkeling zijn een aantal wegen in de omgeving van de brand dicht. Het gaat onder andere om de Steenwijkerstraatweg. Ook voor fietsers zijn paden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Het verkeer wordt gevraagd de aanwijzingen op te volgen.Talen Afvalrecycling is al tijden in opspraak, omdat het volgens de gemeente Meppel allerlei regels overtreedt.De gemeente Meppel, omwonenden en naastgelegen bedrijven uitten vorige week hun zorgen over het bedrijf. Talens Afvalrecycling heeft de afgelopen jaren een waslijst aan overtredingen begaan op Industrieterrein Noord. Eigenaar Albert Talen ontkende overigens dat hij zich niet aan de regels houdt.Stephan Jurjens, de eigenaar van het naastgelegen pand, is niet verbaasd over de brand. "Ik heb al weken last van slapeloze nachten door de situatie bij het recyclingbedrijf. Ik vreesde al een poosje voor het telefoontje dat ik vannacht kreeg. Het afval wordt er gewoon niet goed gescheiden. Het was wachten tot de broei in die houtstapels zou komen of dat het werd aangestoken."De afvalverwerker vertrok begin dit jaar vanuit Staphorst naar Meppel, maar kreeg het al snel met de gemeente aan de stok . Afval werd niet goed gescheiden en de opslag was in strijd met eisen voor brandveiligheid.