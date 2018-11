Telgenkamp: We hebben elkaar in de steek gelaten

VOETBAL - Eindelijk mocht hij een keertje keepen en dan gaat het gruwelijk mis in de beker. Notabene tegen een amateurclub. Dennis Telgenkamp kon het na afloop nog nauwelijks bevatten. "Dit is de slechtste wedstrijd die ik hier heb meegemaakt."

Als team zijnde zullen we snel flinke stappen moeten maken. Dennis Telgenkamp, doelman FC Emmen

Blamage FC Emmen: Uitgeschakeld in beker door amateurs

Dick Lukkien: Mijn slechtste avond als trainer van FC Emmen

de liveblog: FC Emmen uit beker geknikkerd door ODIN'59

Pislinke Lukkien trekt vrije dag in

"Alles ging vanavond mis", vat de doelman het duel in één zin samen. "Natuurlijk schaam ook ik me. Ik ben onderdeel van het team, ik stond op het veld en ben dus ook verantwoordelijk. We hebben elkaar in de steek gelaten."Telgenkamp vervolgt: "We wisten van hun kwaliteiten. Die lagen in de omschakeling en na tien minuten in de wedstrijd heb je die bevestiging. Toch gaat het daarna continu mis. We leden veel te gemakkelijk balverlies en in verdedigend opzicht was het ook dramatisch. We zullen als team snel flinke stappen moeten maken."