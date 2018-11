Klok: We moeten meer als collectief opereren

VOETBAL - De meeste spelers van FC Emmen wisten gisteravond niet hoe snel ze van het veld moesten na de afgang tegen ODIN'59 in de beker. Een enkeling ging in gesprek met het publiek, waaronder Gersom Klok. "Ik heb me verontschuldigd, gezegd dat we enorm door het ijs zijn gezakt en dat ik me schaam."

We zullen veel meer als collectief moeten verdedigen, elkaar helpen en elkaar fouten herstellen. Daar moeten we heel snel mee aan de gang. Gersom Klok, na de bekernederlaag tegen ODIN'59

De reserve-captain is zichtbaar aangeslagen. "Deze tik komt hard aan. Of het een momentopname is? In ieder geval aan de bal wel, want zo slecht als vanavond is dat nog nooit geweest. Verdedigend ging het al vaker niet goed. Daarom is het zo belangrijk om in een wedstrijd als vanavond ook eens de nul te houden. Maar we gingen opnieuw in de fout en die fouten worden dus niet alleen in de eredivisie afgestraft, maar ook door amateurs."De vinger op de zere plek leggen is lastig, maar Klok doet toch een poging. "Het begint altijd bij jezelf. Je moet je duels winnen en je in de wedstrijd spelen. Doe je dat, dan moet je ook aan het team denken. Dan moet je je medespelers helpen. Dat gaat bij ons nu niet goed, dus we zullen nog meer als collectief moeten opereren en daar moeten we echt heel snel mee aan de gang."