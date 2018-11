Sloopbedrijf helpt bij blussen brand in Meppel [update]

De brandweer werkt samen met een sloopbedrijf om de brand bij Afvalrecycling Talen in Meppel te blussen.

"We proberen de houtstapel te verkleinen en dat lijkt voorspoedig te gaan", zegt woordvoerder Jacco Rodermond. Grijpers van het sloopbedrijf halen hout van de stapel dat vervolgens door de brandweer geblust wordt.Mogelijk woedt de brand onderaan de stapel hout, waardoor het lastig te blussen is. "Dat kun je op deze manier onder controle krijgen", zegt Rodermond.Bij de brand komen grote zwarte rookwolken vrij, maar er is weinig schade voor mens en milieu, volgens de Veiligheidsregio. "Gelukkig staat er relatief schoon materiaal in de brand." Ook komt Meppel waarschijnlijk niet in de rook te zitten, door de stand van de wind. "In die zin hebben we geluk. Alleen een aantal woonboten ligt in de rook. We hebben tien bewoners hiervan opgevangen in de brandweerkazerne."Mensen die toch last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten. Later vanochtend worden metingen verricht.De brandweer verwacht nog de hele dag te blussen.