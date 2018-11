Video: Online drank kopen geen probleem voor jongere zonder id-kaart

Jongeren moeten hun identiteitskaart laten zien als ze alcohol willen kopen in de winkel. Maar hoe werkt dat als je online bestelt?

Vlogger Sven van der Meulen uit Meppel nam de proef op de som. Hij bestelde drank bij bol.com, Albert Heijn en Gall & Gall en filmde de bezorging met een verborgen camera.Één keer nam een 15-jarige de drank in ontvangst. De jongen vraagt aan de bezorger of hij de bestelling aan mag nemen, maar dat is geen probleem volgens de bezorger. Vijf keer neemt Van der Meulen, die 22 jaar oud is, de drank zelf in ontvangst. Officieel moet hij om zijn identiteitskaart gevraagd worden. Twee bezorgers doen dat en willen de alcohol niet afgeven zonder een identiteitskaart te zien.Webwinkel bol.com reageert geschrokken, schrijft het Algemeen Dagblad . De winkel deed navraag bij de leveranciers, dat zijn Albert Heijn en Gall&Gall. Die bedrijven hebben met bezorgdienst Dynalogic contact opgenomen. Volgens de leveranciers wordt door Bureau Nuchter wekelijks gecontroleerd op naleving van de regels. "Daarbij ligt het nalevingspercentage gemiddeld een stuk hoger." De bezorgers zouden allemaal een digitaal opleidingsprogramma hebben gevolgd om de regels onder de knie te krijgen.Voorlichtingsinstituut STAP wil dat de alcoholverkoop via internet verboden wordt. "Het is heel belangrijk dat je nu ook letterlijk ziet hoe makkelijk het is om als minderjarige alcohol te bestellen", zegt een woordvoerder in de video van Van der Meulen. "We wisten dat al uit andere onderzoeken en deze beelden bevestigen dat nog een keer."