Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meppeler verdacht van jarenlang seksueel misbruik dochters De rechtbank stelde de zaak tegen de Meppeler uit (foto: Pixabay)

Een 47-jarige man uit Meppel wordt verdacht van het jarenlang misbruiken van zijn twee tienerdochters. De vader zou de meisjes van 11 en 14 jaar sinds hun geboorte tot 2014 hebben misbruikt.

De Meppeler zou vanochtend terechtstaan in Assen, maar de zaak ging niet door omdat de man geen advocaat had.



De man vertelde dat hij niet in aanmerking kwam voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar ook niet genoeg geld had om zelf een advocaat te betalen. Volgens de rechtbank kan hij wel een ‘gratis’ advocaat krijgen, omdat zijn financiële situatie slecht is. De man staat onder bewind en krijgt 50 euro in de week om van te leven.



'Advocaat belangrijk'

Na een kort overleg besloten de rechters de zaak uit te stellen, zodat hij alsnog een advocaat kan regelen. “Wij vinden het belangrijk dat u een advocaat heeft, gezien de zwaarte van de zaak en de hoogte van de schadeclaims”, aldus de voorzitter van de rechtbank. Zijn ex-vrouw claimt 15.000 euro schadevergoeding voor de oudste dochter en 12.500 euro voor de jongste.



De Meppeler gaf eerst aan dat de rechtbank de zaak wel kon behandelen. Hij noemde het “vreselijk wat er is gebeurd", maar zei daarna dat hij ook wel graag een advocaat wil. De officier van justitie gaf aan dat hij, als hij de misdrijven te bewijzen vindt, een gevangenisstraf gaat eisen.



'Al vier jaar bezig'

De ex-vrouw van de Meppeler reageerde boos en teleurgesteld toen de rechtbank besloot de zaak uit te stellen. “Ik ben al vier jaar hiermee bezig. Ik zit met de emoties en met twee dochters thuis, die ik nu ook moet teleurstellen. Vooral de oudste. Ze was er zo aan toe. Ik ben er gewoon klaar mee. Ik hoop wel dat de zaak dit jaar nog behandeld wordt.”



Dat laatste kon de rechtbank haar niet beloven.