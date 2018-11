Video: een steenmarter valt een wespennest aan

De steenmarter is een roofdier uit de familie van de marterachtigen. Het is vooral een vleeseter die jaagt op muizen, ratten, jonge konijnen en eekhoorns. Soms eet hij ook bessen en ander fruit.

Maar hij jaagt ook op wespen zoals blijkt uit deze beelden van boswachter Pauline Arends. Je ziet dat dit niet vanzelf gaat, de steenmarter springt flink heen en weer.De vorige keer zagen we de nachtelijke avonturen van twee vossen in beeld. Eentje is op jacht en de ander stoort hem hierbij.