Brand in stal met honderden kalfjes in Coevorden Boven de stal in Coevorden hangt een grote rookpluim (foto: René Bos)

In een stal aan de Ballast in Coevorden is brand uitgebroken. In de stal staan zo'n driehonderd kalveren, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer is op dit moment bezig de dieren uit de stal te halen. Over slachtoffers is nog niets bekend.



Brandweerposten uit Zwinderen en Coevorden zijn uitgerukt om de brand te bestrijden.