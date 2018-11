Bijzonder Nuilerveld is negende aardkundig monument in Drenthe

Het Nuilerveld bij Pesse is vanaf nu een officieel aardkundig monument. In het veertig hectare grote terrein zijn drie bijzondere plateaus te vinden die twee meter boven het maaiveld uitsteken.

Dekzandrug bij Orvelte achtste aardkundige monument van Drenthe (8)

Duizenden jaren geschiedenis zichtbaar dankzij de steilrand bij Donderen (7)

Bargerveen benoemd tot monument (6)

Natuurgebieden Roderwolde zijn aardkundige monumenten (5)

De Hondsrug uniek aardkundig monument (4)

Havelterberg is derde aardkundig monument van Drenthe (3)

Donderen onthult aardkundig monument (2)

Drouwenerzand aardkundig monument (1)

"Dit terrein is een soort van omgekeerd profiel", legt rayonbeheerder Harald de Graaf van Het Drentse Landschap uit. "Wat vroeger het laagste gedeelte van het terrein was, is tegenwoordig het hoogste gedeelte."Het Nuilerveld is een heidegebied met stuifduinen en jeneverbessen. Er komen bijzonder dieren- en plantensoorten voor als de boompieper, boomleeuwerik, heideblauwtje, de heidevlinder en oeverkruid. Het gebied wordt omringd door landbouw."Vroeger waren de plateaus zogenaamde laagtes in het landschap", legt De Graaf uit. "Op een gegeven moment is hier water in gekomen en zijn er veentjes ontstaan. Door menselijke activiteiten in de omgeving is het gaan stuiven. Daardoor is het zand neergedaald. Dat heeft zich opgestapeld en daardoor zijn de plateaus ontstaan."Bij het gebied is een nieuw bord geplaatst, dat bezoekers op de bijzondere omgeving wijst. "Veel mensen weten niet wat de betekenis is van de plateaus. Met het bord willen we hen meer duidelijkheid geven. Het vertelt iets over de geschiedenis", aldus de rayonmanager.Natuurgebied Het Nuilerveld is het negende aardkundige monument in Drenthe. Lees meer over de andere aardkundige monumenten in Drenthe: