Video: duurzame energie voor Landgoed Oldengaerde De Havezate krijgt een moderne warmtepomp (foto: RTV Drenthe)

Sinds 2013 is Landgoed Oldengaerde in het bezit van Stichting Het Drentse Landschap. De stichting is sinds vorig jaar bezig met een grootschalige renovatie van het landgoed. De ontwikkelingen kun je de komende tijd hier volgen.





Verwarmen met bodemenergie

Olde Scholtenhuis heeft de opdracht gekregen om het landhuis van modern comfort te voorzien. "Wij installeren een warmtepomp zodat we met behulp van bodemenergie het pand het hele jaar door op temperatuur kunnen houden. De uitdaging is om de installatie niet te laten zien maar wel te laten werken."



Blog

Tijdens de renovatie houdt Frank van der Velden een blog bij.



