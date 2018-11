FC Emmen debuteert volgende week in de eDivisie

FC Emmen is vanaf volgende week dinsdag behalve in de eredivisie ook actief op het hoogste e-sportniveau van Nederland.

Dan begint namelijk het nieuwe seizoen van de Nederlandse eDivisie. In die digitale voetbalcompetitie gaat Luuk Jans namens FC Emmen de strijd aan met FIFA-spelers van de 17 andere eredivisieclubs.De teams worden verdeeld over drie poules. De beste twee teams plaatsen zich voor de knock-outfase van de competitie. Voor de nummers 3 en 4 van elke poule is er nog een herkansing. Komende dinsdag wordt ook de loting verricht. Dan weet Jans tegen wie hij het op moet nemen.Niet dat het veel uitmaakt, want Jans is niet van plan zijn tactiek aan te passen. "Laat ze hun tactiek maar aan mij aanpassen", zegt de e-sporter.Het seizoen bestaat uit twee competitiehelften. De eerste helft wordt gespeeld op Playstation 4. De tweede seizoenshelft op Xbox One.Het is nog niet bekend of Jans met dit team aan de opstelling mag verschijnen.