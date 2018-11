Op pad in de Drentse natuur: het Sleenerzand

In het oosten van Drenthe, tussen Noord-Sleen en Schoonoord, ligt boswachterij Sleenerzand. Dit natuurgebied is ruim 1600 hectare groot en omvat stille bossen, stuifzand, heidevelden en vennetjes.

Lang geleden was het Sleenerzand nog oerwoud. De eerste mensen die hier zo'n zesduizend jaar geleden leefden, behoorden tot de Trechterbekercultuur. Zij staan bekend om hun aardewerk, de trechterbekers, en om de hunebedden die zij bouwden. In het Sleenerzand ligt het hunebed De Papeloze Kerk, een uitzonderlijk groot exemplaar.Andere overblijfsels uit het verre verleden van dit gebied zijn de grafheuvels. Een bijzondere grafheuvel is de Galgenberg. In deze berg werd 3.500 jaar geleden de hoofdman van het Sleenerzand begraven. De palenkrans rond de grafheuvel gaf aan dat de dode met rust gelaten moest worden. In 1996 is de palenkrans gereconstrueerd.In de middeleeuwen gingen mensen samen wonen in dorpen. De boeren hadden elk een eigen stuk land maar de bossen, heide en vennen om het dorp heen waren gemeenschapsbezit. Dit heette een boermarke. De grenzen werden aangeduid met markestenen.Vlakbij De Kiel aan de rand van het Sleenerzand lag een bijzondere markesteen: de Zevenmarkensteen. Op dit punt kwamen namelijk zeven boermarken samen. In 2004 is een nieuwe markesteen geplaatst, ongeveer op de plek waar de oude steen gelegen moet hebben.Vanaf de 19e eeuw zijn in dit gebied naaldbomen aangeplant voor de houtproductie. Een deel van het Sleenerzand bestaat tegenwoordig nog steeds uit bos. Je vindt er tientallen vogelsoorten die genieten van de rust in het gebied. In het zuiden ligt een oud stuifzandgebied met her en der grillige jeneverbesstruiken. Het zand wordt afgewisseld met heidevelden en vennetjes.Midden in de bossen ligt de Kibbelkoele, een vier hectare grote plas waarin je zomers heerlijk kunt zwemmen. Het meer is ontstaan toen hier zand gewonnen werd voor de aanleg van de N381 van Noord-Sleen naar Emmen.Heb je zin gekregen om zelf een kijkje te nemen in dit natuurgebied? Trek dan je wandelschoenen aan en wandel in het spoor van de Trechterbekers of volg de Vosseven route . Andere wandelroutes van Staatsbosbeheer vind je hier Op de fiets kun je dit gebied ook heel goed verkennen. Deze fietstocht brengt je terug in de geschiedenis.