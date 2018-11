Huurcontract afvalverwerker Meppel verliep uur voor uitbreken brand

Directeur Albert Talen van het recyclebedrijf waar vannacht een grote brand woedde, zegt dat hij het terrein sinds middernacht niet meer huurt.

"De huur is per 1 november opgezegd", reageert hij. "Al onze spullen zijn van het terrein gehaald." Om 00.55 uur kreeg de brandweer afgelopen nacht melding van een brand in een berg afval op het terrein. De rook zorgde voor overlast en een aantal omwonenden moest de nacht elders doorbrengen.De brandweer kon in eerste instantie het terrein niet op, omdat de ingang werd geblokkeerd door twee zeecontainers. De voormalige milieustraat van de gemeente Meppel wordt verhuurd door het bedrijf Lagros B.V..Talen en Lagros stonden eerder dit jaar voor de rechter in Assen, omdat Talen een huurschuld van ruim 60.000 euro zou hebben. De verhuurder maakte zich ook zorgen over de brandveiligheid op het terrein.De hoeveelheid afval nam hand over hand toe en de verhuurder vreesde dat in geval van brand Talen niet zou kunnen betalen voor de schade. De afvalverwerker zou namelijk niet beschikken over een brandverzekering.