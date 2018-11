Soort van de maand: de paddenstoel

De maand november is begonnen en dat betekent een nieuwe soort van de maand. Deze keer zetten we samen met Heel Drenthe Zoem de paddenstoel in het zonnetje.

Droogte zorgt voor 80 procent minder paddenstoelen

In de herfst schieten de paddenstoelen normaal gesproken tevoorschijn. Dit jaar duurde het even omdat we een warme en droge zomer achter de rug hebben. Maar ze zijn er wel. En behalve paddenstoelen bekijken, kun je ze ook fotograferen.Paddenstoelenfotograaf Okko Vos wandelt vaak in de bossen bij het Dwingelderveld waar hij paddenstoelen vastlegt op de gevoelige plaat. Hoe kleiner hoe mooier is zijn motto. "De meeste mensen kennen paddenstoelen als een steel met een mooi hoedje erop. Maar juist die hele kleine paddenstoelen hebben soms zulke mooie sporendragers."Een paddenstoel is de vrucht van een zwam of schimmel die onder de grond leeft. Het doel van de paddenstoel is om sporen te verspreiden. Deze sporen zijn hele kleine zaadjes die tussen de plaatjes onder de hoed van de paddenstoel zitten. Wanneer zij loslaten, worden ze meegenomen door de wind, door water of door dieren. Zo zorgen ze voor de voortplanting.Paddenstoelen heb je in veel verschillende vormen en maten. Toch bestaat een paddenstoel vaak uit dezelfde onderdelen: een hoed, een steel, een kraag en een beurs. De kraag lijkt op een ring die om de steel van de paddenstoel zit. De beurs is een zak of schede die om de voet van de steel zit.Al deze verschillende paddenstoelen zorgen voor mooie plaatjes. "Soms zien we wel tien soorten op een stukje van tien bij tien centimeter," aldus Vos. Zijn gouden tip is: "Wees niet bang voor smerige kleren. Je moet soms op de grond liggen want het is het mooiste om een paddenstoel op groeihoogte te fotograferen, zodat je ertegen aan kijkt en niet erboven op."Tekening: Elisabeth KoopsElke maand heeft IVN Regio Noord een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber.De zaadjes van een paddenstoel worden ook wel sporen genoemd. Ze zitten aan de onderkant van de hoed verstopt. Sommigen paddenstoelen bewaren hun sporen in plaatjes en andere paddenstoelen bewaren ze in buisjes.Kijk met een kleine spiegel onder de hoed van de paddenstoel. Heeft deze soort plaatjes of buisjes? Je kunt ook de selfiestand van een smartphone gebruiken.Leg een paddenstoelenhoed op zwart papier en laat het een nachtje liggen. De volgende dag zie je hoe de sporen uit de plaatjes of buisjes zijn gevallen. Het lijkt wel kunst.