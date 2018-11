Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vijver Hertenkamp Assen wordt aangepakt vanwege verdronken herten De vijver in het Hertenkamp heeft een te steile oever (foto: RTV Drenthe / Dylan de Lange) De vijver in het Hertenkamp heeft een te steile oever (foto: RTV Drenthe / Dylan de Lange) De vijver in het Hertenkamp heeft een te steile oever (foto: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

De oever van de vijver in het hertenkampje aan de Hoofdlaan in Assen is te steil voor herten die per ongeluk in het water terechtkomen. Het werd tenminste één hertje al fataal. De gemeente Assen gaat dit najaar aanpassingen doen.





Dood hertje

Een van die voorbijgangers is Marjon Kroeze. Zij zag op zondag 23 september een hertje in de vijver liggen. "Ik loop bijna dagelijks langs het Hertenkamp en op deze ochtend zag ik iets in het water liggen wat geen tak of steen leek, maar een verdronken hertje."



Kroeze maakte een foto van het verdronken hertje en stuurde deze via Twitter naar de gemeente, die meldde het dier op te halen.





In zulke gevallen kan de Dierenambulance weinig betekenen, omdat het Hertenkamp privéterrein is. "Mensen bellen dan naar de gemeente. Als er sprake is van een noodgeval ben je bij ons natuurlijk wel aan het juiste adres", aldus de Dierenambulance Assen.



Wanneer de oever precies precies vlakker wordt gemaakt is niet bekend, maar het gaat dit najaar gebeuren. Tot die tijd moeten de herten dus zelf flink oppassen. De gemeente krijgt af en toe meldingen van omwonenden en voorbijgangers dat er een jong hertje in de vijver ligt en er niet meer uit kan klimmen.Een van die voorbijgangers is Marjon Kroeze. Zij zag op zondag 23 september een hertje in de vijver liggen. "Ik loop bijna dagelijks langs het Hertenkamp en op deze ochtend zag ik iets in het water liggen wat geen tak of steen leek, maar een verdronken hertje."Kroeze maakte een foto van het verdronken hertje en stuurde deze via Twitter naar de gemeente, die meldde het dier op te halen.In zulke gevallen kan de Dierenambulance weinig betekenen, omdat het Hertenkamp privéterrein is. "Mensen bellen dan naar de gemeente. Als er sprake is van een noodgeval ben je bij ons natuurlijk wel aan het juiste adres", aldus de Dierenambulance Assen.Wanneer de oever precies precies vlakker wordt gemaakt is niet bekend, maar het gaat dit najaar gebeuren. Tot die tijd moeten de herten dus zelf flink oppassen.