Eten uit de natuur: appelmoes met meidoornbesjes Wildplukster Leah Groeneweg op zoek naar meidoornbesjes (foto: RTV Drenthe/Annelies Hemmeltjen) De besjes van de meidoorn (foto: RTV Drenthe/Annelies Hemmeltjen) Natuurkok Tim Horneman en wildplukster Leah Groeneweg aan het koken (foto: RTV Drenthe/Annelies Hemmeltjen)

De natuur zit vol eetbare producten. In ROEG! gaan we samen met wildplukster Leah Groeneweg en natuurkok Tim Horneman in de natuur op zoek naar ingrediënten om daarvan een gerecht te bereiden. Deze keer maken we een appelmoes met besjes van de meidoorn.





Groenweg en Horneman eten de meidoornappelmoes met een hartige quiche. De recepten vind je onder de video.







Ingrediënten meidoornappelmoes

100 gram meidoornbessen

100 gram appels

een scheut water

Bereiding



Snijd de appels in stukjes en verwijder het klokhuis. Doe ze in een pan, samen met de meidoornbessen. Voeg een flinke scheut water toe en breng het aan de kook. Laat het mengel 5 à 10 minuten zachtjes pruttelen, tot de appels gaar zijn.



Roer het dan door een roerzeef en vang de moes op in een schaal.



Ingrediënten hartige quiche

7 plakjes bladerdeeg

2 eetl. roomboter

2 uien

2 zoete aardappels

1 courgettel

1 hand harig knopkruid

½ bakje naturel roomkaas

geraspte grana padano

2 handjes walnoten

peper en zout .Bereiding



Ontdooi het bladerdeeg en bekleed een ingevette ovenschaal hiermee.



Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius en bak het bladerdeeg 15 minuten, tot het licht bruin begint te kleuren.



Pel en snipper de uien. Snijd de zoete aardappel en courgette in blokjes.



Smelt de roomboter in een wok en fruit de ui hierin. Voeg de zoete aardappel en courgette toe en bak het goed door. Breng op smaak met peper en zout.



Schep het mengsel over het bladerdeeg. Bedek het met kleine vlokjes roomkaas, het grof gehakte knopkruid, de geraspte kaas en walnoten.



Bak 15 minuten in de oven tot de kaas goudbruin gekleurd is.



De meidoorn biedt veel eetbare producten. "De besjes kun je eten, de blaadjes kun je gebruiken voor de thee. En in het vroege voorjaar, als de blaadjes nog echt lichtgroen zijn, kun je ze een paar blaadjes op je boterham met kaas of door een salade doen", legt Groeneweg uit.