Buschauffeurs Qbuzz dreigen haltes bij azc Ter Apel te boycotten

Buschauffeurs van Qbuzz dreigen haltes bij het asielzoekerscentrum bij Ter Apel te boycotten. De chauffeurs van lijn 73 zijn 'helemaal klaar met veiligelanders', zegt Jaap Franke van de ondernemingsraad van Qbuzz.

"Ze veroorzaken al langere tijd overlast in lijn 73. Ze komen de bus binnen, weigeren te betalen, bedreigen buschauffeurs en passagiers en verstoren de dienstregeling", zegt Franke tegen RTV Noord . Volgens Franke is de veiligheid van de chauffeurs in het geding.Er is al lange onrust rond de aanwezigheid van zogeheten veiligelanders in Ter Apel. Dat zijn asielzoekers uit relatief veilige landen als Turkije en Albanië. Ze zorgen voor veel winkeldiefstal, inbraken en geweldpleging.Eind 2016 waren er ook problemen met de lijndienst. Twee beveiligers werden toen met de dood bedreigd door een bewoner van het asielzoekerscentrum. De bus stopte daarom tijdelijk niet meer bij de halte Ter Apelervenen bij het azc.De ondernemingsraad van Qbuzz roept de overheden op een structurele oplossing te vinden voor de problemen. "Deze groep gaat maar door met het slaan tegen bussen, spugen en respectloos gedrag naar mannelijke en vrouwelijke collega's te uiten en lijkt dit als normaal te beschouwen", zegt Franke. Als er geen oplossing geboden wordt, roept de ondernemingsraad chauffeurs op niet meer bij het azc te stoppen."We vinden dit voor alle 'normale' passagiers uit de omgeving en het azc erg vervelend, maar daar waar de veiligheid in het geding is, moeten we een lijn trekken", zegt Franke.