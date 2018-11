Deel dit artikel:













Cel dreigt na rondrijden in gestolen auto met buit inbraken Tegen een 33-jarige Limburger is negen maanden cel geëist (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

Voor een inbraak in Havelte en het bezit van gestolen spullen, is tegen een man uit het Limburgse Hoensbroek negen maanden cel geëist.

De man zat tijdens zijn aanhouding in de proeftijd van een voorwaardelijke celstraf. Die twee maanden moet hij ook uitzitten als het aan de officier van justitie ligt.



De 33-jarige Limburger, die al meerdere keren is veroordeeld voor inbraken, werd 30 juli in Amsterdam opgepakt terwijl hij rondreed in een gestolen Toyota. In de auto vond de politie spullen die waren gestolen bij inbraken in Havelte, Bovensmilde, Assen, Balloo en Amersfoort. De inbraken waren tussen 12 en 28 juli gepleegd. Het ging onder meer om OV-chipkaarten, laptops, portemonnees, schoenen en een tv.



'Brutale inbraken'

In de auto had de man wel een portemonnee en OV-kaarten zien liggen, maar dat er nog veel meer gestolen spullen lagen, wist hij naar eigen zeggen niet. Dat de auto zelf ook gestolen was uit een garage bij een woning in Havelte, zei hij ook niet te weten. Een vroegere kennis had hem gevraagd de auto naar Amsterdam te brengen.



De officier van justitie noemde de inbraken erg brutaal. De dader kwam steeds binnen met de huissleutel, die hij eerder al had gestolen. Zo ging het ook in Havelte. De man haalde eerst de fietssleutel uit een fiets in de garage. Aan de sleutelbos zaten ook de huis- en autosleutel. Die nacht kwam hij terug en ging hij er met de Toyota, een laptop, tv en een spelcomputer vandoor. Op camerabeelden, gemaakt bij een restaurant in de buurt, herkenden agenten de man uit Hoensbroek.



Op bezoek in het Noorden

De drugsverslaafde man woonde in zijn jeugd lange tijd in Assen en verklaarde dat hij in het Noorden was om kennissen te bezoeken. Van de inbraken wist hij niks. De rechters konden dat moeilijk geloven.



De officier vond alleen bewezen dat hij de inbraak in Havelte had gepleegd. Bij de andere vier kon ze niet hard maken dat de man de dader was. Wel is er volgens haar sprake van heling, omdat de man met de buit van de inbraken rondreed.