'Hekken en containers geplaatst bij afvalverwerker kort voor brand'

Anderhalf uur voordat de brand vannacht uitbrak bij Afvalrecycling Talen in Meppel, zijn containers en hekken bij de ingang geplaatst.

Dat zegt woordvoerder Tessa Kluter van de Veiligheidsregio Drenthe. "Het bedrijf zou vandaag ontruimd worden." Kluter wil er geen conclusies aan verbinden.Rond 01.00 uur kreeg de brandweer een melding van een brand bij het afvalverwerkingsbedrijf. "Er stond een stapel hout en een berg met autobanden in de brand. Daardoor ontstond veel rook dat in de hele omgeving was te zien. De banden hebben we kunnen blussen, maar het hout wordt nog nageblust."Vanochtend had het verkeer rondom Meppel nog last van de rook. Ook de rest van de dag is dit nog mogelijk. "Als je last hebt van de rook, dan adviseren we om ramen en deuren te sluiten", zegt Kluter. "Ook is het verstandig om er als fietser niet doorheen te rijden."Vanochtend zijn metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. "Die hebben we niet ontdekt", zegt Kluter. "Maar rook blijft altijd gevaarlijk."De politie probeert onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Dit wordt bemoeilijkt doordat er nog steeds brand woedt in de houtstapel en de rook op het terrein.