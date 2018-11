De keep bivakkeert massaal in onze provincie

Als je nu de natuur in gaat en vooral als je door een beukenlaan loopt dan kun je ze bijna niet missen: overal zitten groepen kepen. De afgelopen weken zijn ze massaal ons land binnengekomen.

De keep is het noordelijke broertje van onze vink. Pas als je kepen hoort, dan is de herfst echt begonnen. ROEG! beantwoordt drie vragen over de keep.Je herkent de keep het gemakkelijkste aan het geluid dat hij maakt: een hard, zeurend "dzjeeep". De keep lijkt veel op de vink maar er zijn een paar verschillen. De mannetjes hebben ‘s zomers een zwarte kop. Tegen de tijd dat ze bij ons aankomen, is die kop nog steeds een beetje zwart gevlekt. Als ze opvliegen valt de witte vlek boven de staart (de stuit) op. Vinken hebben die vlek niet.Kepen kom je tegen op allerlei plekken met veel noten en zaden. Het zijn echte zaadeters, dat kun je goed zien aan hun stevige snavel. Op dit moment vind je ze veel in beukenlanen. Kepen zijn namelijk verzot op beukennootjes. Later in de winter zie je ze ook op winterakkertjes. Dat zijn stukjes akker waar het gewas op is blijven staan voor de vogels. Daar eten ze graankorrels. Soms komen ze ook op voederplankjes af, vooral als je zonnepitten strooit.Kepen verblijven alleen in de winter in ons land. Een heel enkele keer blijft er eentje hangen die hier soms ook broedt. De aantallen wisselen sterk, de ene winter zijn het er veel meer dan de andere. Ze broeden in Noord Europa, van Scandinavië door heel Rusland en Siberië tot aan Kamtsjatka. Het is een erg algemene vogel maar de aantallen nemen af.Boswachter Evert Thomas is een groot fan van de keep en laat je zien waar je deze mooie vogels kunt tegenkomen.