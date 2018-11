Stint voorlopig niet terug op Drentse openbare weg

Het is terecht dat de elektrische bolderkar stint van de openbare weg is gehaald. Dat is het vonnis van de rechter in Utrecht. Een gastouder in Almere had een kort geding aangespannen, omdat het geen alternatief heeft voor de stint.

Veel kinderdagverblijven en postbezorgers gebruiken de stint, maar sinds oktober mogen ze niet meer gebruikt worden, nadat er een dodelijk ongeluk mee gebeurde in Oss. Door de uitspraak mogen de elektrische bolderkarren zeker tot de jaarwisseling niet worden gebruikt. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat duurt het zeker zo lang voordat het onderzoek naar de veiligheid van het vervoermiddel is afgerond.Ook Drentse kinderdagverblijven gebruiken de stint. Zus & Zo in Nieuw-Amsterdam heeft de uitspraak van de rechter met lede ogen gelezen. "Maar de veiligheid van de kinderen staat voorop", reageert Bianca Winkel van de kinderdagopvang. "We moeten de verdere ontwikkelingen nu afwachten."Zus & Zo gebruikt de stint sinds 2012. "En we hebben er nooit klachten over gehad. Onze reactie toen de stint van de weg moest, was dat het een pittige beslissing was. Maar je moet er niet aan denken dat er iets met onze kinderen zou gebeuren."Het rijverbod van de stint levert de kinderopvang in Nieuw-Amsterdam nog geen echte problemen op. "We hebben het geluk dat we midden in het dorp zitten. Alles is op loopafstand en anders rijden we wat vaker met de auto; dat is geen probleem", aldus Winkel.De andere twee Drentse kinderdagverblijven die de stint gebruiken, in Rolde en Emmen, waren niet bereikbaar voor commentaar.De rechter bevestigde het standpunt van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, dat er twijfel is over de veiligheid van de stint en dat nader onderzoek nodig is.De rechter merkte op dat het onderzoek naar de veiligheid van de bolderkar wel haast heeft. "De minister zal voortvarend te werk moeten gaan, zodat alle betrokkenen niet onredelijk lang in onzekerheid verkeren."De Tweede Kamer debatteert vanavond over het verbod op het stintgebruik.