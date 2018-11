Retropop wordt Hello Festival, Lenny Kravitz komt naar Emmen

Retropop gaat vanaf vandaag onder een nieuwe naam door: Hello Festival.

Ook zijn de namen van de eerste artiesten bekend gemaakt. Zo gaan onder meer Lenny Kravitz, Golden Earring en Daniël Lohues volgend jaar optreden in Emmen, meldt de website van het festival.De organisatoren van Retropop dubden al een tijd over een nieuwe naam. Veel bekendere bands waren niet blij met de term 'retro'. Volgens de organisatie is het daardoor lastig om deze acts te strikken voor een optreden in Emmen. Daarnaast dekte de naam Retropop de lading van het festival niet meer, omdat er ook veel jongere bands en artiesten naar het festival komen.De voorverkoop voor het muziekfeest, dat komend jaar op zaterdag 8 en zondag 9 juni wordt gehouden, is vandaag begonnen.