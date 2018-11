Verhuurder sloot terrein recyclebedrijf Meppel af

De verhuurder van de voormalige milieustraat in Meppel heeft het terrein vannacht afgesloten, om eigenaar Talen de toegang te ontzeggen. Dat zegt de advocaat van verhuurder Lagros.

"Een uur later stond de boel in brand", zegt advocaat Marloes Eikelboom van Te Biesebeek Advocaten. Lagros BV in Staphorst heeft een conflict met het recyclingbedrijf van Albert Talen. De huur werd jarenlang niet betaald en de brandveiligheid op het terrein was in het geding.De verhuurder deed een handhavingsverzoek bij de gemeente Meppel, maar ook dat loste niets op. "Cliënten hebben daarom de huur per eerstvolgende mogelijkheid opgezegd en dat was 1 november", vertelt de advocaat. De afvalverwerker moest voor die tijd het terrein hebben ontruimd.Albert Talen, de eigenaar van het recyclebedrijf liet eerder vandaag weten dat hij de huur had opgezegd en dat hij zijn spullen had meegenomen."Al die bergen met troep op het terrein zijn ook van hem en die zijn niet opgeruimd", aldus Eikelboom. De advocaat gaat met haar cliënten in overleg om te bepalen hoe de ontstane situatie kan worden opgelost.