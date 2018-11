Deel dit artikel:













Huurders Lefier zijn ontevreden over onderhoud aan huurwoningen in Emmen Een kwart van de ondervraagde huurders is ontevreden over het onderhoud aan hun woning door Lefier (foto: RTV Drenthe )

Huurders in Emmen zijn ontevreden over de kwaliteit van hun woning in verhouding tot de huurprijs. Meer dan een kwart van de huurders die meedeed aan een onderzoek van Huurdersfederatie Zuidoost-Drenthe geeft aan dat zij last hebben van vocht, tocht en schimmel.

Huurders hebben volgens de huurdersfederatie vooral problemen met de warmte- en geluidsisolatie van hun woningen. Daarnaast vinden ze het onderhoud van de keuken, badkamer en buitenkant van de woning onvoldoende.



Een meerderheid, 63 procent, heeft deze problemen gemeld bij Lefier; 27 procent heeft dat niet gedaan. Als reden hiervoor geven zij aan dat er toch niets wordt gedaan door de verhuurder of dat ze niet zeker zijn of het probleem wel verholpen kan worden.



Niet serieus genomen

Een ander punt wat veel wordt genoemd, is dat er niets wordt gedaan met de doorgegeven klachten. Huurders ervaren dat beloften niet worden nagekomen en er veel tijd overheen gaat totdat de (onderhouds)klacht wordt verholpen.



Achterstallig onderhoud heeft ook invloed op het leven van huurders, zo blijkt. Ze krijgen gezondheidsklachten door vocht-en schimmelproblemen. Daarnaast hebben ze hierdoor te kampen met een hoge energierekening, mede vanwege de slechte isolatie.



Uitkomsten

Aan het onderzoek deden 238 huurders mee. Huurdersfederatie Zuidoost-Drenthe is blij met dit aantal. "De resultaten geven een goed beeld van hoe huurders denken over de kwaliteit en betaalbaarheid van hun huurwoning. De antwoorden die zijn gegeven bevestigen dat het onderhoud van de woningen nodig aangepakt moet worden", aldus voorzitter Astrid Scholtens van de huurdersfederatie.



De vereniging wil met de uitslagen naar wooncorporatie Lefier. Daarnaast wil de huurdersfederatie de uitkomsten delen met de gemeente Emmen, zodat het probleem breder opgepakt wordt.