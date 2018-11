Deel dit artikel:













Gemeente Emmen zet nieuw armoedebeleid in: 'Meer mensen moeten aan het werk, minder in de schulden' De gemeente Emmen zet oud beleid om in nieuw beleid (foto: Pixabay.com) Wethouder Raymond Wanders (foto: PvdA)

De gemeente Emmen gaat aan de slag met een nieuw ontworpen beleid rondom schulden, armoede en minima.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het doel daarvan is om meer mensen met (uitzichtloze) schulden of armoedesituaties te helpen. "Kortom: er moeten meer mensen aan het werk en er moeten minder mensen in de schulden zitten", aldus wethouder Raymond Wanders.



De gemeente trekt jaarlijks 5,8 miljoen euro uit voor het zogeheten SAM-beleid. Hier zit ook het al bestaand Kindpakket in.



Actie

Zo gaat de gemeente flink inzetten op de volgende punten:

- Het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van armoede en schulden. Er wordt geïnvesteerd in de aanpak van laaggeletterdheid.

- Het tegengaan van armoede van generatie op generatie.

- Er komt een zogeheten Jongeren Perspectief Fonds. Onder voorwaarden kan de gemeente de schulden overnemen en omzetten in een lening voor jongeren.

- Er komt meer steun voor ZZP'ers die in de schulden zitten.

- Inzetten op vroeg signaleren en grotere problemen proberen te voorkomen.

- Bekijken hoe problemen door fors stijgende woonlasten door gas, water en licht voorkomen kunnen worden.



WMO-raad is kritisch

De WMO-raad is kritisch op het nieuwe beleid van de gemeente, schrijft het in een brief aan de gemeenteraad. "De uitwerking ervan is nog erg vaag. Ook is onduidelijk met wie de gemeente dit allemaal samen wil gaan doen."



'Niet van kelder op zolder'

Wethouder Wanders zegt nog in gesprek te gaan met maatschappelijke partners om de zogeheten actielijnen uit te zetten. "We springen niet van de kelder op de zolder", benadrukt hij.



'Geen vetpot'

Naar schatting hebben 5000 huishoudens in Emmen problematische schulden. Ongeveer 6700 huishoudens leven op of onder de armoedegrens. "Als je op die grens zit, is het geen vetpot", zegt Wanders. "We zitten iets boven het landelijke gemiddelde als het gaat om gezinnen in armoede. Laten we over vier jaar op dat landelijke gemiddelde zitten, of het liefst daaronder."



De gemeenteraad van Emmen buigt zich in december over het plan en stemt dan niet of wel in met dit beleid.