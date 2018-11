Politie doet nieuw onderzoek naar fatale overval Chinees Hoogeveen

Experts van de politie hebben vandaag opnieuw onderzoek gedaan in de zaak van de overval op een Chinees restaurant in Hoogeveen.

"Collega's van de verkeersongevallenanalyse doen verdiepend onderzoek", zegt politiewoordvoerder Kalina Pruntel.De eigenaar van Chinees restaurant Lotus werd twee weken geleden zwaargewond gevonden naast een auto. Het voertuig was tegen een muurtje van de parkeergarage aan het Kaaplaantje gebotst. Het slachtoffer overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.Het Openbaar Ministerie denkt dat de restauranteigenaar slachtoffer is geworden van een overval. Vermoedelijk probeerde hij de vluchtauto van de daders tegen te houden. In de verongelukte auto lag een 30-jarige man uit Den Haag, die zwaargewond was. Hij werd door de politie aangehouden en zit nog steeds vast Op de plaats van het incident werd ook een vuurwapen aangetroffen en op de achterbank van het voertuig lagen bankbiljetten. In de buurt werd ook een 31-jarige Hagenaar aangehouden. Hij is op vrije voeten, maar nog wel verdachte.Het restaurant is inmiddels weer gewoon open, vertelt een vriend van de familie. "Mevrouw Wang runt nu het bedrijf van haar overleden man en dat is voor haar een hele omschakeling." De familie is blij met alle steun die zij krijgen.Wat er die fatale avond gebeurd is blijft vooralsnog onduidelijk. In het restaurant waren nog klanten aanwezig op het moment van de overval, maar niemand heeft iets gezien of gemerkt. "Het ene moment zag de weduwe haar man in het restaurant, korte tijd later lag hij op straat", aldus de vriend.