Tbs-verlenging voor man die hulpverleners neerstak De tbs van een gewelddadige man uit Elst wordt met een jaar verlengd (foto: Pixabay.com)

De tbs met voorwaarden van een 31-jarige man uit Elst moet met een jaar worden verlengd. Dat oordeelde de rechtbank vandaag.

De man werd in mei 2008 voor een aanval op twee hulpverleners van de Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen veroordeeld. Hij was toen twintig jaar oud. Destijds had de man al een strafblad van achttien kantjes. Hij werd gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard. In hoger beroep in 2010 kreeg de man achttien maanden cel met tbs met dwang opgelegd.



Volledig doorgedraaid

Hij had op die dag een mes in handen gekregen en draaide volledig door. Hij stak bovenhands met het mes zo'n tien keer op een Assense hulpverlener in. Vervolgens ging hij achter een andere collega aan toen deze zijn collega wilde helpen.



Beide kliniekmedewerkers overleefden de aanslag. De ene collega kon zich afweren met een stoel, de andere kon zich ternauwernood opsluiten in een kamer.



Stoornissen

De man kampt met meerdere stoornissen. Hij doorloopt niet zonder succes een resocialisatietraject. Volgens deskundigen is de man op de goede weg, maar is definitieve beëindiging van de tbs te riskant.



De man moet zich gedurende een jaar strikt houden aan vijftien voorwaarden, waaronder meldplicht bij de reclassering en meewerken aan ambulante woonbegeleiding.



Over een jaar moet de man zich opnieuw in de rechtbank melden.