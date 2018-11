Deel dit artikel:













'Blauwe zones' bij paviljoen Nijstad voor gelukkiger leven Projectleider Berry Beuker bij een kunstwerk dat naast het paviljoen komt (foto:RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Wat hebben een paar blauwe rechtopstaande fietsen te maken met recreatieplas Nijstad in Hoogeveen? Alles, want ze staan symbool voor 'blauwe zones'.

In de wereld heb je zeven blauwe zones. Dat zijn gebieden waar mensen gezond en gelukkig zijn en meetbaar langer leven. "Die zones vind je bijvoorbeeld in Sardinië en op het Griekse eiland Ikaria. Onderzoekers die deze zones beschreven, hebben er met een blauwe pen een cirkel omheen gezet, vandaar de term blauwe zones", zegt projectleider Berry Beuker.



Niet ligging, maar leefstijl

"In die zones gaat het niet zozeer om de ligging, maar vooral om de leefstijl. Bewegen, gezond eten en hechte sociale banden. Dat is waartoe we mensen hier ook toe willen stimuleren", zegt projectleider Berry Beuker.



De kunstwerken worden momenteel geplaatst bij de ingang van het recreatieterrein. Verder is de fundering Paviljoen Nijstad er al. Als alles zonder problemen verloopt, gaat dat in volgend jaar maart open.



Naast het paviljoen komt er nog een podium en een soort amfitheater, waardoor er in het gebied ook ruimte komt voor cultuur.



Waterkwaliteit

Hart van het hele gebied is de recreatieplas, die nu nog niet toegankelijk is voor zwemmers omdat de kwaliteit van het zwemwater nog niet goed genoeg is. "Er wordt hard aan gewerkt om de waterkwaliteit te verbeteren zodat hier komende zomer kan worden gezwommen", aldus Beuker.



In het diepe water zal je goed zicht hebben, wat ideaal is voor duikers. Beuker roept iedereen op om mee te denken en typisch Drents materiaal aan te leveren voor wat hij noemt de 'ronde van Drenthe onder water'.