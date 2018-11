'Als ik stemmen hoor, ben ik een lopende tijdbom'

Uit het niets kreeg een 62-jarige man in maart dit jaar een dreun op zijn rug bij het station in Assen. Meteen erna merkte de Assenaar dat hij hevig bloedde en zag hij een vrouw hard wegfietsen. Ze had hem met een mes in zijn schouder gestoken en hij had een slagaderlijke bloeding.

Tegen de vrouw, een 25-jarige Assense, eiste de officier van justitie vandaag tbs met voorwaarden voor een poging tot doodslag. De vrouw is schizofreen en hoorde stemmen. Vanwege haar ziekte is ze volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Daarom eiste de officier geen gevangenisstraf.De Assense is de afgelopen jaren al meerdere keren opgenomen geweest vanwege psychische problemen, maar echt behandeld werd ze volgens haar advocaat nooit. Op woensdagmiddag 14 maart zat ze op een bankje bij het station in Assen . Ze was uit de nachtopvang voor daklozen gezet, omdat ze overlast veroorzaakte. De vrouw zat in een psychose en had speed gesnoven. Ze was de dagen ervoor een paar keer bij GGZ Drenthe geweest, omdat ze graag opgenomen en behandeld wilde worden, maar werd steeds weggestuurd."Omdat ik niet meer op het terrein van de nachtopvang mocht komen, kon ik niet bij mijn medicijnen", legde de vrouw uit. Ze hoorde stemmen die zeiden dat ze iemand moest aanvallen. "Als ik die stemmen hoor, ben ik een lopende tijdbom." Toen ze de man zag, die met zijn vrouw op de Stationsstraat fietste, viel ze hem aan en vluchtte.Het slachtoffer verloor een liter bloed en werd meteen geopereerd. De Assense werd later die middag door agenten met getrokken wapens aangehouden aan de Overcingellaan. Ze bekende meteen en zit sindsdien vast.De vrouw vertelde de rechters dat het pas veel later tot haar doordrong hoe erg het is wat ze heeft gedaan. Ze bood haar excuses aan aan het slachtoffer. Die zei in zijn slachtofferverklaring dat hij een paar maanden terug via een kennis had gehoord dat de vrouw door de GGZ was weggestuurd. "Sindsdien zie ik mezelf niet meer als slachtoffer, maar jou. Ik wil de rechters dringend verzoeken om geen straf op te leggen. Je moet gewoon alle mogelijke hulp krijgen."De vrouw kan volgens de reclassering over een aantal maanden worden opgenomen voor een langdurige psychiatrische behandeling in Hoeve Boschoord. Zonder hulp is de kans op herhaling groot.Uitspraak: 15 november.