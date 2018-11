Winkeliers balen van langere sluiting Triade-garage in Assen

Winkeliers in winkelcentrum Triade in Assen balen stevig van de gemeente. De parkeergarage is in verband met grondig reparatiewerk een tijdje gesloten. Alleen duurt dat langer dan gepland. Daarom is ook komend weekend de Triade-garage zeker nog dicht.

"Dit scheelt me echt flink aan omzet", moppert Primera-baas Theo Schaaf. Ook de slijter ziet klanten naar elders vertrekken, "omdat ze rondjes moeten rijden om te kunnen parkeren in de garage hiernaast. Die is veel te klein."De Primera moet het volgens winkelier Schaaf 'vooral hebben van de kleine marges'. "En dan zijn zo'n honderd klanten die ik op een gewone maandag misloop, wel heel veel. Scheelt me toch zo ruim duizend euro aan omzet."Vooral op de zaterdag is het in de Triade een drukte van belang. "Afgelopen zaterdag stond er een file voor de rotonde, moesten mensen een kwartier wachten voordat ze met de auto de Neptunusgarage hiernaast in konden, als alternatief. Klanten hebben er zo over gemopperd, die zeggen doodleuk dat ze ergens anders naartoe gaan", spuwt Jan Roelof Weis van de Gall&Gall zijn gal. "Ik weet dat de lekke garage eindelijk eens aangepakt moet worden, want het is al jaren mis, maar wij zijn de dupe. Dit scheelt me tien tot twintig procent omzet."Ook bij de Albert Heijn XL balen ze, maar meer van de gebrekkige communicatie dan van de omzetderving. "Dat deze lekke parkeergarage na jaren van aanmodderen eindelijk eens aangepakt wordt, daar zijn we heel blij mee. Hij wordt ook heel mooi. En ik ben beslist geen klager. Maar de communicatie naar het winkelend publiek had beter gekund", zegt bedrijfsleider Peter Oosterhoff.Zo miste hij een grote aankondiging over de afsluiting van de parkeergarage in huis-aan-huisbladen, "en dat had wat mij betreft echt wel even op één grote pagina gemogen". Ook heeft de AH-man op de gemeentelijke website niets kunnen vinden over de reparatiewerkzaamheden aan de parkeergarage. "Ik heb het in elk geval niet kunnen ontdekken." Wel was er een bericht op Twitter van de gemeente, maar dat vindt hij te mager.Dat de Triade-garage ook nog dit weekend gesloten blijft, terwijl hij morgen open zou, leest Oosterhoff ook nergens. "Sterker nog, op het informatiebord voor de afgesloten ingang staat nu nog steeds dat hij morgen weer open is", vertelt Oosterhoff. "Dat is dus niet zo, wie gaat dat nu aanpassen?"De parkeergarage van winkelcentrum Triade is sinds de oplevering in 2007 al een zorgenkindje. Door fouten in de constructie staan er regelmatig grote waterplassen op de parkeerdekken en is er lekkage in de winkels eronder. Reparatie kost bijna drie miljoen.Na jarenlang getouwtrek, over wie de rekening zou betalen, zijn gemeente, Ahold en aannemer Heijmans tot een verdeling gekomen, waarbij de gemeente Assen uiteindelijk eigenaar werd van de garage. Die moest eerder dit jaar dan ook opdraaien voor de extra kosten die de reparatiewerkzaamheden vergen.De afgelopen dagen is van de parkeerdekken in de garage de oude coating van de vloerplaten verwijderd, en komt er een nieuwe waterafdichtende coating overheen. Ook komen overal nieuwe waterafvoerpijpen, en krijgt de parkeergarage led-verlichting. Maandag, zo is nu voorlopig de planning, gaat het bovenste parkeerdek weer open.Het werk is in elk geval vertraagd door regenval, waardoor de nieuwe coating niet aangebracht kon worden. De winkeliers vragen zich af of de belofte, dat de hele parkeergarage klaar is voor de drukke decemberdagen, wel waargemaakt wordt.Ze hopen van wel, want ze hebben het de laatste jaren al zwaar te verduren gehad, door alle werkzaamheden aan het Kanaal, dat weer bevaarbaar werd. "We hebben al een paar jaar last van slechte bereikbaarheid, omdat onze toegangsweg keer op keer deels onbereikbaar was. Of een stuk weg lag eruit, of de bruggen. Je krijgt er natuurlijk wel iets moois voor terug, maar het is nu wel even genoeg geweest", zegt Primera-baas Theo Schaaf.Een schadeclaim indienen bij de gemeente vanwege omzetderving is wel een overweging. "Maar dan wel met alle winkeliers hier samen", zegt slijterij-baas Weis. Ook buurman Theo Schaaf zou dat wel willen, maar vreest dat ze daar op het stadhuis niet gevoelig voor zijn. "Vorig jaar heb ik al een brief gestuurd, met al mijn zorgen over hoe dat met de parkeergarage zou gaan, als ie afgesloten werd. Ik heb niets gehoord. Heel vervelend."