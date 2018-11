Zoek het uit! - Kanalen graven of historisch dorp?

Kanalen genoeg in Drenthe. Maar hoe wisten ze vroeger hoe diep ze moesten graven voor het klaar was? En in Orvelte kun je oude ambachten bekijken en oude boerderijen. Maar waarom eigenlijk?

Deze vragen werden de afgelopen maanden ingestuurd naar Zoek het uit!. Er is weer een nieuwe maand aangebroken, dus nodigen we je uit om te stemmen op de vraag waar jij het antwoord op wil weten!Ron de Weerd uit Smilde wil graag meer weten over hoe ze vroeger de kanalen maakten, zoals bijvoorbeeld het Oranjekanaal. Tegenwoordig gebeurt alles met behulp van dure apparatuur en lasers, maar dat was er vroeger natuurlijk niet.Wie wel eens naar het historische dorp Orvelte is geweest weet precies waar Marieke Snippe uit Hoogersmilde het over heeft. In het monumentendorp is van alles te bekijken van vroeger, en de inwoners presenteren het dan ook als museumdorp. Maar waarom eigenlijk?Deze maand mag jij weer kiezen op welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In oktober kon je kiezen tussen vragen over zwembad de Kerkvlekken in Havelte en de Hitlerring bij Peest. De vraag 'Wat is de "Hitlerring" in Peest?' haalde de meeste stemmen binnen, namelijk 951. De vraag 'Hoe komt het zwembad in Havelte aan de naam "de Kerkvlekken"?' kon rekenen op 290 stemmen. In totaal brachten 1.241 mensen hun stem uit.We gaan dus aan de slag met de vraag 'Wat is de "Hitlerring" in Peest?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.