Rood Wit TV: The day after het bekerdebacle

VOETBAL - Eigenlijk had de basisformatie van gisteren vandaag een vrije dag, maar die werd door FC Emmen-trainer Dick Lukkien ingetrokken en dus werd er 'gewoon' getraind en heel veel gepraat.

De nieuwe aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

"Volgens mij was het niet als straf bedoeld dat we hier vandaag moesten komen. Natuurlijk moesten we onze vrije dag inleveren, maar na gisteren is dat ook volledig terecht", aldus middenvelder Glenn Bijl.In FC Emmen Rood Wit TV waren we op de training van vandaag en spraken we met Nick Bakker en dus met Glenn Bijl. Ook de rubriek 'koffieDick kijken' stond vanzelfsprekend voor een groot deel in het teken van de bekersof tegen ODIN'59.Verder kreeg Stef Gronsveld, als man of the match in het duel tegen VVV afgelopen vrijdag, een blik bruine bonen en is er weer een prijsvraag, waarmee twee kaarten te verdienen zijn voor een thuisduel van de Drentse club.