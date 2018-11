Midden-Drenthe exploiteert als eerste Drentse gemeente zelf een zonnepark

De gemeente Midden-Drenthe gaat zelf een zonnepark aanleggen en exploiteren. De gemeenteraad stemde vanavond met het plan van het college in.

Bij het aanleggen van zonneparken hebben gemeenten drie opties: uitbesteden aan een commerciële partij, een lokale energiecoöperatie bij het plan betrekken (in Ansen, Zeijen, Emmen en Assen-Zuid is bijvoorbeeld een dorpscoöperatie opgericht) of zelf alles doen. Midden-Drenthe kiest voor de derde optie en is daarmee de eerste gemeente in Drenthe die zelf een zonnepark gaat aanleggen en exploiteren.Het gaat over het zonnepark Leemdijk in Smilde. Volgens de gemeente is het grootste voordeel van zelf aanleggen dat het tijd en geld scheelt. Ook speelt flexibiliteit een rol. "De aanbesteding bij zowel commerciële partijen als lokale energiecoöperaties kost veel tijd. Bovendien willen we dat de opbrengsten niet naar derden buiten de gemeente gaan, maar zich lokaal terugbetalen", zegt een woordvoerder van de gemeente.Het college is van plan de opbrengsten in een duurzaamheidsfonds te steken om er vervolgens andere duurzame projecten mee te kunnen financieren.Het gemeentelijke perceel waar het zonnepark komt is 6 hectare groot en het park moet er de komende twintig jaar staan. In totaal kost het project de gemeente 5,5 miljoen euro. In 2015 zocht de gemeente nog naar investeerders; dat is nu niet meer nodig. De gemeente wil zelf de regie houden. "Er was zeker niet te weinig animo, maar de voordelen om het zelf te gaan doen waren groot genoeg."Als het zoveel voordelen heeft om als gemeente zelf een zonnepark te exploiteren, waarom doet dan niet iedere gemeente dat? "We gaan nieuw beleid ontwikkelen over zonneparken. Dat doen we samen met de bewoners. Daarom geldt nu voor andere zonnepark-voorstellen een stop in de gemeente Midden-Drenthe. Alleen het zonnepark Leemdijk, Kloosterman en De Lotten in Hijken maken we nog af. Die plannen waren al vergevorderd.”De gemeente wacht met het aanbesteden van het zonnepark alleen nog op een uitspraak van de rechter. Vier omwonenden hebben namelijk bezwaar gemaakt en juridische stappen gezet. "De grond is al van ons. We wachten op de uitspraak voordat we beginnen met aanleggen om niet het risico te lopen dat de omgevingsvergunning wordt vernietigd en we het weer moeten afbreken."