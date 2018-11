120 uur werkstraf geëist tegen Asser deurwaarder die geld verduisterde

Voor verduistering is tegen een 64-jarige oud-gerechtsdeurwaarder uit Assen een werkstraf van 120 uur geëist. Volgens de officier van justitie heeft de man zich ook schuldig gemaakt aan 'knevelarij'. Dit betekent dat de man bij schuldeisers kosten in rekening bracht die hij niet had mogen opvoeren.

De deurwaarder werd in december 2014 door het gerechtshof in Amsterdam uit zijn ambt gezet, nadat hij al twee keer was geschorst, onder meer omdat hij geld van klanten voor privézaken had gebruikt. In diezelfde periode werd hij ook failliet verklaard. De schuld bedroeg acht ton.De man zou geld hebben verduisterd dat op een drietal zogeheten derdenrekeningen stond. Op een derdenrekening wordt geld geparkeerd dat namens schuldeisers wordt geïnd en uiteindelijk uitbetaald moet worden.Volgens de verdachte kon hij niet bij het geld komen omdat de rekeningen waren geblokkeerd nadat hij in juli 2014 was geschorst. Het Bureau Financieel Toezicht had echter berekend dat er op de rekeningen 370.000 euro had moeten staan, er stond 'slechts' 30.000 euro op.Daar kwam nog eens een faillissement overheen, ook in 2014. Volgens de Assenaar had iedereen zijn geld gekregen als dat niet was gebeurd. Officier van justitie Gerben Wilbrink stelde dat de rekeningen volstrekt ontoereikend waren om alle partijen te kunnen betalen. Wilbrink vond dat de Assenaar zijn ambt niet op de juiste wijze heeft uitgevoerd.Volgens de officier heeft de Assenaar het allemaal 'niet zeer opzettelijk' gedaan. Het was meer een kwestie van overmacht. "De bedrijfsvoering is hem boven het hoofd gegroeid", aldus Wilbrink.Dat de man uit zijn ambt werd gezet, kwam volgens zijn advocaat hard aan. "Alle publiciteit rond het faillissement en de ambtsuitzetting heeft een grote impact op hem gehad. Het was niet zijn werk, het was zijn hobby. Van het ene op het andere moment werd zijn speeltje afgepakt."De Noordelijke Fraudekamer doet op 15 november uitspraak.